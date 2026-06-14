أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غد الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على معظم الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية 28 للعظمى و20 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 28 للعظمى و21 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و24 للصغرى، فيما تصل العظمى بجنوب الصعيد إلى 41 درجة مئوية مع صغرى 27 درجة.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.