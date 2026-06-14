أصدر الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارًا بإغلاق إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة الهانوفيل بنطاق حي العجمي غرب المحافظة، مع إيقاف جميع أنشطتها.

رصد مخالفات خطيرة في التخلص من النفايات الطبية

وجاء القرار عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمنظومة التخلص من النفايات الطبية، في إطار الدور الرقابي لمديرية الشؤون الصحية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة. وأسفرت أعمال التفتيش التي قامت بها إدارة العلاج الحر، تحت إشراف الدكتورة رشا سيف، وبالتعاون مع إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة منى عز الدين، عن قيام المستشفى بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بطرق غير آمنة ومخالفة للقانون، عبر إلقائها وسط المخلفات العادية وفي محيط المنشأة.

إجراءات فورية لحماية الصحة العامة والبيئة

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية في بيان رسمي أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة البيئة، لما قد يترتب عليها من مخاطر انتشار العدوى والأوبئة، وبناءً عليه تم إغلاق المستشفى فورًا لحين إزالة أسباب المخالفة وتصحيح الأوضاع وفقًا للاشتراطات القانونية، مع متابعة إدارة النفايات الطبية بالمديرية.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية

وأكد وكيل الوزارة أن صحة المجتمع تمثل أولوية قصوى، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد الصحة العامة أو تخالف معايير السلامة، مع استمرار حملات المتابعة والرقابة على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمرضى.