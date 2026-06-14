عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي

قرار مفاجئ من جون إدوارد.. هل يتعاقد الزمالك مع مدرب جديد؟

مدرب المغرب: نريد الذهاب إلي ما هو أبعد من نصف نهائي المونديال

أحمد الطيب يشكر فيريرا ومدرب الزمالك بعد تألق أيوب بوعدي مع المغرب

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي غدا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة المونديال

وستكون مباراة الغد، هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين حيث تواجها معا من قبل في 4 لقاءات سابقة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى بلجيكا 7 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

ويعد نجم المنتخب الوطني السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

وأكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين معا، تعود إلى عام 2005، حينما حقق الفراعنة الفوز على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بينهما.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعى ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويطمح المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، في تحقيق الفوز الأول للمنتخب في النسخة الحالية من البطولة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية

"لم نحظ ببداية سهلة أبداً".. دي بروين يتحدث عن مواجهة مصر في المونديال



