غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 571 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين في مختلف أنحاء البلاد.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير 52946 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 921 مخالفة السير بدون تراخيص، و25 دراجة نارية مخالفة، و41585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، و571 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و24 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الأمان على الطرق.