اصطدام سيارة بدراجة نارية يتحول لـ"خناقة" في الغربية

كتب : مصراوي

11:19 م 16/01/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
تباشر أجهزة وزارة الداخلية بالغربية التحقيق في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بعد اصطدام سيارة ملاكي بقيادة طالب بدراجة نارية كانت متوقفة على جانب الطريق.

أسفرت الواقعة عن إصابة الطالب ووالدته بجرح في اليد اليمنى، فيما أصيب أحد الأشخاص من الطرف الآخر بكدمة في ساقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مشاجرة حادث تصادم طنطا

