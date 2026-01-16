اختطاف سيدتين بالجيزة.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام عدة أشخاص باستدراج سيدة إلى سيارتهم والهرب بها من أمام أحد العقارات.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم تتضمن أي بلاغات رسمية، وتم تحديد وضبط جميع المتورطين، وهم 3 أشخاص وسيدتان مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم السيارتان الظاهرتان في الفيديو.

وأقر أحد المتهمين باستئجار شقة من ربة منزل والتقابل مع باقي الأشخاص والسيدتين، ووقوع مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية، ما أدى إلى اصطحاب السيدتين بالقوة وإجبار إحداهما على ركوب السيارة، ثم تركها بأحد الطرق، فيما أوصل الأخرى إلى محل إقامتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.