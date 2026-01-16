طلقات في الهواء للترهيب.. تفاصيل "خناقة بالآلي" بقنا

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بسبب خلافات مع جاره في قنا.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المتهم، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة، وبحوزته البندقية الآلية الظاهرة في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر مشادة كلامية مع جاره حول خلافات الجيرة.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات.