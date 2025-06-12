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ضبط 5 متهمين بحوزتهم 36 كيلو مخدرات وأسلحة في دمياط

11:16 ص الخميس 12 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - عاطف مراد:

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلًا عن تعقّب المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود في محافظة أسوان عن ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، حيث عُثر بحوزة متهمَين، لأحدهما معلومات جنائية، على أكثر من 6 كيلو جرام من الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، إضافة إلى تنفيذ 627 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في محافظة دمياط، فتم ضبط 4 قضايا لجلب المخدرات، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، و14 كيلو جرامًا من البانجو، وأكثر من 11 كيلو جرام من الهيدرو، إضافة إلى كمية من الهيروين. كما ضُبطت قطعتا سلاح ناري من نوع "فرد محلي" بحوزة 5 متهمين، 4 منهم لديهم معلومات جنائية.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية لاستهداف العناصر الإجرامية.

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حملات امنية مخدرات أسلحة دمياط
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