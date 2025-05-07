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4 قرارات من النيابة بشأن "مشرفة باص" تعدت على طلاب مدرسة بالمقطم

09:29 م الأربعاء 07 مايو 2025

صورة أرشيفية

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كتب - محمود الشوربجي:

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية حجز مشرفة باص على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامها بالتعدي على 4 طلاب بالضرب، إثر مشاجرة وقعت بينهم وبين نجلها داخل المدرسة. وتباشر النيابة التحقيق في الحادثة، حيث طلبت تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء سائق الباص ومسؤولي المدرسة لاستجوابهم حول التفاصيل.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين نجل المشرفة وأحد زملائه أثناء اليوم الدراسي. وفي نهاية اليوم، قام الطالب بإبلاغ والدته بما حدث، ما دفعها إلى التدخل بشكل غير قانوني. فحضرت المشرفة إلى المدرسة مع جذع شجرة وتعدت بالضرب على 4 طلاب آخرين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وخدوش.

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المقطم، فيما طلبت النيابة العامة تقريرًا طبيًا لبيان الإصابات التي لحقت بالطلاب، وتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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4 قرارات من النيابة مشرفة باص تتعدى بالضرب على 4 طلاب بسبب مشاجرة مع نجلها المقطم
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