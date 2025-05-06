تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين

كتب - محمد شعبان:

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال مدرس اتهمه حسام عاشور لاعب الأهلي السابق بضرب ابنه وإحداث إصابته داخل مدرسة خاصة بالهرم.

المدرس دافع عن نفسه وبرر اعتداءه على ابن عاشور صاحب الـ16 عامًا بدعوى "اتريق عليا قدام الطلبة" ما دفعه لتأديبه دون قصد بإحداث إصابته (كدمات بالجسم).

في وقت سابق، حرر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق محضرا ضد مدرس يعمل بمدرسة خاصة بالهرم، اتهمه بضرب ابنه بدعوى تأديبه بالفصل متسببا في إصابته "الضرب معلم في جسمه"، حسب قوله.

لاعب النادي الأهلي السابق طالب بضبط المدرس ومحاسبته على تصرفه مع ابنه وتحرر محضر بالواقعة وأحاله مأمور قسم شرطة الهرم إلى النيابة العامة للتحقيق.