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جثة وسط نيران أبراج سيتي مول بشبرا الخيمة

04:58 م الخميس 22 مايو 2025

حريق شقة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على جثة شخص بموقع حريق أبراج سيتي مول بشبرا الخيمة، الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أبراج سيتي مول أمام كوبري عرابي، وانتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة مدير القطاع.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 8 أدوار، مما أسفر عن حالة وفاة وجار نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

في سياق متصل، اندلع حريق بمدخنة مطعم بالطابق الثالث داخل مول كابيتال بلازا الحى السادس بالعبور، وتمام الإخماد دون إصابات.

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جثة حريق حريق شقة القليوبية العبور أبراج مول
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