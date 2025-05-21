نظر طعن عمر زهران على حبسه في قضية "مجوهرات شاليمار شربتلي" اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وقدَّم كلٌ من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.

وبحسب ما ورد في الحيثيات، فإن المحكمة استندت إلى سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاة لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، فضلًا عن عدم سابقة اتهامه في أي قضايا جنائية، وذلك عملًا بنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به شاليمار شربتلي في مايو 2023، أفادت فيه باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وساعات ومجوهرات من شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة، تُقدر قيمتها – بحسب ما ذكرته في المحضر – بنحو 2.5 مليون دولار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وزميله، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، أثناء قيام المتهم بأداء خدمة عامة في العقار محل الواقعة.

وصدر بحق المتهم حكم من محكمة أول درجة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع التعويضات المدنية، قبل أن يطعن على الحكم بالاستئناف.