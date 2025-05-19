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حريق ورشة بجوار أكاديمية الفنون في العمرانية

11:18 م الإثنين 19 مايو 2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل ورشة ميكانيكي بجوار أكاديمية الفنون بالعمرانية، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع السويس.

سيارتا إطفاء دفع بها مدير الحماية المدنية بالجيزة تنسيقًا مع القطاع، وتبين بالفحض اشتعال النيران داخل ورشة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 6 أدوار بجوار الأكاديمية.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

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حريق أكاديمية الفنون الجيزة العمرانية ورشة
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