حريق ورشة بجوار أكاديمية الفنون في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل ورشة ميكانيكي بجوار أكاديمية الفنون بالعمرانية، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع السويس.

سيارتا إطفاء دفع بها مدير الحماية المدنية بالجيزة تنسيقًا مع القطاع، وتبين بالفحض اشتعال النيران داخل ورشة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 6 أدوار بجوار الأكاديمية.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.