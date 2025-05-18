إصابة سيدة وطفلة في حادثي سقوط من علو بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالعقار سكنها بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

تبين بالفحص إصابة مي عبد النبي 31 عاما بكدمات بالرأس وأماكن متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الطابق الرابع بمساكن الوفا ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

ومن أكتبور للعياط، أصيبت الطفلة مريم أحمج 5 أعوام إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثالث بالمنزل.

وهرعت أسرتها بنقلها إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتحرر محضر حيال كل واقعة.