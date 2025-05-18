إعلان

إصابة سيدة وطفلة في حادثي سقوط من علو بالجيزة

06:40 م الأحد 18 مايو 2025

سقوط من علو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالعقار سكنها بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

تبين بالفحص إصابة مي عبد النبي 31 عاما بكدمات بالرأس وأماكن متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الطابق الرابع بمساكن الوفا ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

ومن أكتبور للعياط، أصيبت الطفلة مريم أحمج 5 أعوام إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثالث بالمنزل.

وهرعت أسرتها بنقلها إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتحرر محضر حيال كل واقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط من علو ربة منزل أكتوبر العياط طفلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها