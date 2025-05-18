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الداخلية تواصل جهودها لتيسير الخدمات الشرطية للفئات الإنسانية وكبار السن

12:02 م الأحد 18 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، جهودها لتيسير حصول المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتبعه الوزارة.

وتقوم أقسام الإدارة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية برصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على المقرات الشرطية، حيث يتم استقبال كبار السن والمرضى وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، بما يضمن إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويُسر.

وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل التيسير على المواطنين في استخراج المستندات الرسمية، وذلك في إطار حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ودعم المنظومة الأمنية الحديثة المرتكزة على خدمة المواطن.

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