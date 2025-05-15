أولى أفواج حجاج القرعة تغادر إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق أول أفواج حجاج القرعة من الصالة الموسمية لمطار القاهرة الدولى في طريقها إلى المدينة المنورة وسط إشادة من الحجاج بمستوى التنظيم والتيسيرات التى قدمتها الوزارة لتوفير سبل الراحة لهم.

وزارة الداخلية اتخذت ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1446هـ / 2025 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وحرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الإلتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.