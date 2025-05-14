29 ثانية مرعبة.. سائق يرقص بالعربية على الطريق ويعرض الجميع للخطر

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة وهو يؤدي حركات استعراضية خلال سيره داخل دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية السائق وضبطه، حيث تبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وكان يقود سيارة منتهية التراخيص خلال مشاركته في موكب زفاف. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.