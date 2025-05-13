خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 7 أطنان من الدقيق البلدي المدعم

كتب – علاء عمران



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، تم تهريبها من منظومة الدعم وبيعها في السوق السوداء.



واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والسلع المدعمة.