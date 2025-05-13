إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 7 أطنان من الدقيق البلدي المدعم

12:04 م الثلاثاء 13 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران


واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، تم تهريبها من منظومة الدعم وبيعها في السوق السوداء.


واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والسلع المدعمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة التموين وزارة الداخلية الدقيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان