خلافات عائلية وراء استغاثة مواطن من منعه دخول منزله بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء من قبل بعض الأشخاص ومنعه من دخول مسكنه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مع الإشارة إلى تحرير عدة محاضر في ذات الشأن.

وبالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة الخانكة من أحد المواطنين (عامل - مقيم بدائرة المركز)، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنه من قبل زوج والدته وزوجته الثانية، اللذين يقيمان بنفس العنوان، ومنعه من دخول الشقة محل سكنه، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات الأسرية مع المُبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.