مها تطلب خلع زوجها: "بيشخر بصوت عالٍ"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "مها. س"، 35 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها بعادة غريبة تزعجها ليلًا وتحرمها من النوم. وقالت في دعواها: "زوجي لا ينام إلا والنور مضاء، وبيشخر بصوت عالٍ، حياتي بقت جحيم".

تروي مها تفاصيل معاناتها قائلة: "من أول يوم زواج وأنا مستغربة عاداته في النوم، مكنتش أعرف إنه مستحيل ينام إلا والنور شغال، حاولت أفهم السبب، قال لي إنه من وهو صغير متعود ينام كده، ولما الضلمة بتكون كاملة بيحس بتوتر وخوف. قلت مش مشكلة، ممكن أستحمل ده، لكن المشكلة الأكبر كانت في الشخير".

وتابعت الزوجة: "الموضوع بقى كارثة حقيقية، صوته في الشخير عالي جدًا لدرجة إني مش عارفة أنام. جربت كل الحلول، طلبت منه ينام على جنبه، استخدمنا أدوية وحلول منزلية، لكنه بيرفض يشوف دكتور، وبيقولي: (أنا كده طبيعي)".

وأكملت مها حديثها: "كل يوم بفضل صاحية طول الليل، ولو نمت بصحى مفزوعة على صوت شخيره. حياتي بقت تعب، وأعصابي باظت، وبقيت بكره الليل علشان بعرف إني هدخل في دوامة الحرمان من النوم".

وأضافت الزوجة أن المشكلة أثرت على حياتهما بالكامل، موضحة: "مش بس النوم، إحنا بقينا بنتخانق كل يوم، وكل مرة أقوله حل المشكلة يرد: (أنتِ بتكبري الموضوع، استحملي زي أي زوجة). لكن ليه أستحمل؟ أنا تعبت وحاولت كتير، لكن هو رافض يغير أي حاجة، وده خلاني أحس بالإهمال والتجاهل لمشكلتي".

ولذلك، طالبت بالطلاق الودي، لكنه رفض وهرب من المنزل. وبعد شهور من المشادات الكلامية بينهما، رفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حملت رقم 829 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.