4 ضحايا في حادث انهيار عقار بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في ملابساته



كتب - محمد الصاوي:



تواصل النيابة العامة التحقيق في حادث انهيار عقار بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر. ووفقا لما ورد في إخطار قسم شرطة الجمرك، فقد انهار سقف غرفة بالطابق الثالث في العقار الكائن في 4 حارة النخلة، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني والأول، ليتسبب في انهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة، كانت تقيم في الطابق الثالث، بينما أصيب شخص آخر نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لم يكن هناك أي تواجد بشري في الطابقين الآخرين وقت وقوع الحادث.

على الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، حيث تمت مناظرة جثامين المتوفين، في حين حالت الحالة الصحية للمصاب دون استطاعته الإدلاء بأقواله. كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، ليتولى أعضاء اللجنة معاينة العقار، والتحقق من مالكه، بالإضافة إلى فحص ملف العقار لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن التقصير في عدم تنفيذ تلك القرارات. كما ستشمل التحقيقات فحص الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المجاورة.

وتستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق لتحديد كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.