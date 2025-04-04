ضبط 6 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية لمنع التلاعب بالأسعار بالمخابز

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب ضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنّ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية والمخابز البلدية المدعمة، خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الجهود عن ضبط ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم تجميعها أو تداولها بالمخالفة للقانون، بما يمثل اعتداءً على منظومة الدعم ومحاولة للتربح غير المشروع على حساب المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك القضايا، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.