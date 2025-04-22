رفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال

كتب- أحمد عادل:

قضت الدائرة الرابعة منازعات تنفيذ بمحكمة القاهرة الجديدة، برفض الدعوى رقم 77 لسنة 2025 منازعات تنفيذ؛ باسترداد الحجز على منقولات المحلل الرياضي ولاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال.

وكان نجل الاعلامى رضا عبد العال قد أقام تلك الدعوى للمطالبة بإلغاء الحجز الواقع على منقولاته ومنع عرضها للبيع على زعم أنها مملوكة له.

وقدم دفاع عبدالعال صورة ضوئية لعقد إيجار محرر بين زوجة وابن رضا عبد العال إلا أنه قد صدر حكم برفض الدعوى.