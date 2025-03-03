الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:



كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن ضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1,424 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مرافق النقل والمواصلات، كما تم ضبط 5,657 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، نجحت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 473 قضية تتعلق بالضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى تحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

كما أسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 112 قضية تشمل مخالفات مبانٍ وتنفيذ قرارات إدارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.