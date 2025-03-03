إعلان

الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

01:06 م الإثنين 03 مارس 2025

حملات امنية ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:


كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن ضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1,424 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مرافق النقل والمواصلات، كما تم ضبط 5,657 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، نجحت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 473 قضية تتعلق بالضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى تحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

كما أسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 112 قضية تشمل مخالفات مبانٍ وتنفيذ قرارات إدارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات امنية الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان