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بعد الاعتداء عليها ووالدها.. أول بيان من الداخلية بشأن واقعة فتاة الطالبية

02:19 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
  • عرض 15 صورة
    واقعة فتاة الطالبية
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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر وأبنائه بالضرب، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه، بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من طرف أول (أحد الأشخاص وأبنائه "ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم" – جميعهم مقيمون بدائرة القسم)، يفيد بتضررهم من طرف ثانٍ (5 أشخاص، من بينهم "طالبة" – مقيمون بدائرة القسم)، حيث توجهوا إلى العقار محل سكنهم واعتدوا عليهم، اعتقادًا منهم بأن أحد أبناء المبلغ (طالب من الطرف الأول) قام برشق الطالبة (من الطرف الثاني) بكيس مياه أثناء وجودها داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، مما أدى إلى نشوب مشاجرة وتبادل الاعتداء بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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