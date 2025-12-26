جيش الاحتلال يقتحم منزلَ منفذ عملية بيسان ويعتقل والده

وكالات

نقل موقع واللا العبري، عن مصدر عسكري إسرائيلي، إن قوات هندسية في قباطية بدأت مسح منزل منفذ عملية بيسان تمهيدا لهدمه.

وأكد المصدر الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال والشاباك يحققان مع أفراد عائلة منفذ عملية بيسان بعد اقتحام منزلهم بقباطية.

وأوضحت مصادر لقناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال اعتقال والد منفذ عملية بيسان والعفولة بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بالتحرك بقوة وفورًا ضد بلدة قباطية التي خرج منها منفذ عملية بيسان شمالي إسرائيل.

وأضاف كاتس، اليوم الجمعة: "أؤكد على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية الإرهابية في قباطية"، وفق تعبيره.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "كل من يساعد الإرهاب أو يوفر له الدعم والغطاء سيدفع الثمن كاملًا"، حسب قوله.

وقبل قليل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، وقوع قتيلان وإصابة 6 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في منطقة بيسان شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأن منفذ العملية المزدوجة من قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.