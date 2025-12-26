مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

"طرد وهدف للفراعنة".. ملخص شوط مصر وجنوب أفريقيا الأول في كأس الأمم 2025

كتب : نهي خورشيد

05:58 م 26/12/2025 تعديل في 06:00 م
انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، والمقامة بينهما حالياً على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة محاولات هجومية من جانب منتخب مصر، إذ وصلت الكرة إلى عمر مرموش داخل منطقة جزاء جنوب أفريقيا، إلا أن الدفاع نجح في إبعاد الخطورة وتحويل الكرة إلى خارج الملعب في الدقيقة السادسة.

وفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللعب خلال الربع ساعة الأولى، مع محاولات متواصلة من أجل افتتاح التسجيل، وسط تراجع نسبي من منتخب جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 28، شن منتخب جنوب أفريقيا هجمة مرتدة، لكن دفاع منتخب مصر تعامل معها بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة، كاد منتخب جنوب أفريقيا أن يهز الشباك، بعدما وصلت كرة طويلة إلى لايلي فوستر الذي استلمها وسدد كرة أرضية قوية، إلا أن محمد الشناوي كان في الموعد وتصدى للمحاولة في الدقيقة 29.

وشهدت الدقيقة 39 سقوط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب أي مخالفة، قبل أن تتكرر الواقعة في الدقيقة التالية، عندما تعرض قائد المنتخب المصري لتدخل باليد في الوجه من أحد لاعبي جنوب أفريقيا داخل منطقة الجزاء.

وتوقفت المباراة لدقائق، إذ لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة، قبل أن يعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 42 بعد التأكد من وجود مخالفة على محمد صلاح.

ونجح صلاح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، بعدما سدد الكرة بثقة في منتصف المرمى، بينما ارتمى الحارس ويليامز في الزاوية اليسرى، مسجلاً هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 45.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، تلقى محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية، ليتبعها الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة 47، ليكمل المنتخب المصري الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

