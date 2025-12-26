قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 26-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4016 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5164 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214123 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.09% إلى نحو 4527 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.