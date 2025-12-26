موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

تفوق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 45، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف صلاح

وبهدف محمد صلاح في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، واصل مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني، رافعا رصيده إلى 65 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ويتصدر القائمة حتى الآن حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، برصيد 68 هدفا.

وبذلك قلص صلاح الفارق مع المتصدر إلى ثلاثة أهداف فقط، ليواصل مطاردته للرقم القياسي، وفقا لترانسفير ماركت.

جدول هدافين مصر التاريخيين

1- حسام حسن - 68 هدف

2- محمد صلاح - 65 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدف

4- محمد أبو تريكة – 38 هدف

5-أحمد حسن – 33 هدف