بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافين مصر عبر التاريخ

كتب - محمد عبد السلام:

06:38 م 26/12/2025 تعديل في 07:26 م
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (5) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (6) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (7) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (8) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (9) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (1) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (2) (1)
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (3) (1)

تفوق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 45، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف صلاح

وبهدف محمد صلاح في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، واصل مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني، رافعا رصيده إلى 65 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ويتصدر القائمة حتى الآن حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، برصيد 68 هدفا.

وبذلك قلص صلاح الفارق مع المتصدر إلى ثلاثة أهداف فقط، ليواصل مطاردته للرقم القياسي، وفقا لترانسفير ماركت.

جدول هدافين مصر التاريخيين

1- حسام حسن - 68 هدف

2- محمد صلاح - 65 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدف

4- محمد أبو تريكة – 38 هدف

5-أحمد حسن – 33 هدف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

