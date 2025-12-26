متحدث الوزراء يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير روضة السيدة 2

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير المناطق غير الآمنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن اجتماع الأمس استعرض مشروعات صندوق التنمية الحضرية في القاهرة التاريخية وعلى مستوى الجمهورية، مضيفًا أن هناك إعادة تخصيص حقيقية للمناطق غير الآمنة.

أوضح الحمصاني أن أبرز المشروعات في القاهرة التاريخية تشمل حديقة تلال الفسطاط ومشروعات سكنية مثل روضة السيدة 2 و3 لأبعادها التنموية والسياحية.

وتابع الحمصاني أن معدلات تنفيذ روضة السيدة 2 بلغت 99% مع استعراض مخطط تطوير روضة السيدة 3، مؤكدًا أن هذه المشروعات تهدف إلى نقل السكان إلى مساكن كريمة وتحويل المناطق إلى صورة حضارية أكثر رقيًا.

وأكد الحمصاني، أن التطوير يراعي الحفاظ على التراث من خلال استخدام مواد ملائمة للبيئة المحيطة، مشددًا على ضمان حقوق المواطنين بالتعويض السكني البديل أو المادي.

