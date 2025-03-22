اليوم .. محاكمة 46 متهمًا في قضية "خلية العجوزة"



كتب ـ رمضان يونس:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 46 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، أن المتهمين من الأول حتى الخامس في غضون الفترة من 2014 و حتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثين وحتى الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية، بأن تولوا وأسسوا جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عدة تهم، منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية.