ادعاءات إخوانية.. مصدر أمني يكشف حقيقة تلفيق ضابط قضية لسائق

كتب - أحمد أبو النجا:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن ما نشرته اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، هو خبر قديم يعود إلى عام 2015.

وقد اتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق المذكور في حينه، وفقًا لثوابتها، كما أصدرت بيانًا بذلك آنذاك.

وتأتي إعادة نشر الجماعة الإرهابية لهذه الوقائع "القديمة" والادعاء بأنها حديثة في إطار محاولاتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار الذي تنعم به البلاد، وهو ما يدركه الشعب المصري جيدًا.