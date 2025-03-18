إعلان

ادعاءات إخوانية.. مصدر أمني يكشف حقيقة تلفيق ضابط قضية لسائق

02:49 م الثلاثاء 18 مارس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد أبو النجا:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن ما نشرته اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، هو خبر قديم يعود إلى عام 2015.

وقد اتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق المذكور في حينه، وفقًا لثوابتها، كما أصدرت بيانًا بذلك آنذاك.

وتأتي إعادة نشر الجماعة الإرهابية لهذه الوقائع "القديمة" والادعاء بأنها حديثة في إطار محاولاتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار الذي تنعم به البلاد، وهو ما يدركه الشعب المصري جيدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية قضية مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر