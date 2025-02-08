مكبلة القدمين | العثور على جثة مجهولة الهوية في مصرف بأوسيم.. والنيابة تحقق

صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل مصرف مائي بمدينة أوسيم.

انتقل فريق من النيابة العامة برفقة الطب الشرعي لمناظرة الجثة، حيث تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي ملابسها كاملة. كما تبين أنها مكبلة القدمين بالحبال، وفمها مكمم بلاصق طبي، بالإضافة إلى وجود آثار تعذيب على جسدها. وأسفرت المعاينة عن رصد إصابات وكدمات متفرقة بالجسد، فضلًا عن تهتك في الرأس.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية. كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسرعة تحديد هوية السيدة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوصول إلى الجاني.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.