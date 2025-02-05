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"شروع في قتل".. ننشر نص إحالة الطالب المتهم بطعن آخر داخل جامعة حلوان للمحاكمة

10:33 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
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كتب- أحمد عادل:

أحالت النيابة العامة، المتهم "ض. خ." للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل الطالب "عمر ناصر" داخل جامعة حلوان.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "ض. خ." شرع في قتل المجني عليه "عمر ناصر" عمدًا، لخلاف استقر بينهما قام على أثره بالتعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة"، وما إن ظفر به حتى كال إليه طعنة استقرت بالجهة اليمني من البطن قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وتابع أمر الإحالة، قد خاب أثر جريمة المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأحرز سلاح أبيض "مطواه" بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، يكون المتهم قد ارتكب جناية الشروع في القتل، وجنحة احراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، لذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ض. خ." للمحاكمة الجنائية.

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413147 نص إحالة الطالب المتهم بطعن آخر محاكمة جامعة حلوان
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