الداخلية تكشف واقعة تهديد بسلاح أبيض أمام محل ببولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بإستقلال دراجة نارية حاملان لأسلحة بيضاء بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك معرض لإيجار السيارات والدراجات النارية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

الداخلية تكشف واقعة تهديد بسلاح أبيض

وبسؤاله قرر بتضرره من الشخصين الظاهرَين بمقطع الفيديو (مقيمان بذات الدائرة) لحضورهما أمام المحل الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزتهما (سلاح أبيض) ويستقلان دراجة نارية وقيامهما بتهديده لخلافات مالية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فـى حقهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمان فى الواقعة") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

