إعلان

الداخلية تكشف واقعة تهديد بسلاح أبيض أمام محل ببولاق الدكرور

كتب : علاء عمران

12:07 م 09/03/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بإستقلال دراجة نارية حاملان لأسلحة بيضاء بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك معرض لإيجار السيارات والدراجات النارية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

الداخلية تكشف واقعة تهديد بسلاح أبيض

وبسؤاله قرر بتضرره من الشخصين الظاهرَين بمقطع الفيديو (مقيمان بذات الدائرة) لحضورهما أمام المحل الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزتهما (سلاح أبيض) ويستقلان دراجة نارية وقيامهما بتهديده لخلافات مالية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فـى حقهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمان فى الواقعة") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سلاح أبيض النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
في رمضان.. الموز ممنوع على هؤلاء
سفرة رمضان

في رمضان.. الموز ممنوع على هؤلاء

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله
السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة