قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الاِحتفال بيوم الشهيد؛ ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عهد يتجدد؛ بأن نصون ما ضحوا من أجله، وأن نعمل بإخلاص واِجتهاد؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن نُربي أبناءنا على حب الوطن والدفاع عنه، كل في موقعه ومجاله؟

وأضاف الرئيس السيسي: أعاهدكم أمام الله تعالى، أننا سنواصل العمل بلا كلل، لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق، في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتابع السيسي: رحم الله شهداء مصر الأبرار، وجعل تضحياتهم نورًا يضيء لنا طريق المستقبل، وذكراهم وقودًا يحرك جهود العمل، ويحقق الرفعة لهذا البلد العظيم.

وختم الرئيس قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم.. {ولَا تَحْسَبَنَّ الذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهمْ يُرزَقُون}، ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم وبالله العظيم وبالله العظيم تحيا مصر.



