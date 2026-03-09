ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 14.01 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.



بنك مصر: 14 جنيهًا للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.



بنك القاهرة: 14.02 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 14.05 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 14.04 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

