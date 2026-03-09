لقي رجل يبلغ من العمر 44 عامًا مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء استقلاله دراجة نارية "موتوسيكل" على الطريق الزراعي أمام قرية الروضة بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وبحسب روايات مقربين من الشاب لموقع مصراوي، فقد صدمته سيارة نقل أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

توفي في الثالثة عصرًا وهو صائم

وأوضح مقربون من الأسرة أن الضحية توفي في الثالثة عصرًا وكان صائمًا، حيث جرى نقله إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وأنهيت إجراءات وتصاريح الدفن من المستشفى.

وجرى تشييع جثمانه ودفنه مساءً عقب صلاة التراويح وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته وأصدقائه.

يعمل فني صيانة بالمنازل

وكان المتوفى يعمل مشرف صيانة متنقل بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، كما كان يعمل في صيانة الأجهزة داخل المنازل بعد انتهاء عمله الرسمي بالشركة، حيث كان معروفًا بين الأهالي بحسن أخلاقه ومساعدته للناس.