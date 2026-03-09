أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة، تنبيهات جديدة إلى المحافظات بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وبحسب التنبيهات التي حصل مصراوي على نسخة منها، على المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلب تصالح، أو الذين لم يستكملوا إجراءاتهم السابقة، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن.

ويأتي ذلك تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتم التنبيه على المواطنني، بضرورة الالتزام بما يلي:

1- للمتقدمين لأول مرة: سرعة تقديم طلب التصالح مصحوبًا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

2- لمن لديهم طلبات سابقة: التوجه لاستكمال النواقص والمستندات لإنهاء ملفاتهم.

وحذرت التعليمات الوزارية، أنه في حالة عدم الالتزام بالتوجه للمركز التكنولوجي في أسرع وقت، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل:

1- استئناف إجراءات التقاضي.

2- تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة فورًا.

3- قطع المرافق عن العقار جميعه فورًا.

