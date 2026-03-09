إعلان

الداخلية تضبط 13 طن دقيق و5 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:40 م 09/03/2026

شرطة التموين _أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 13 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) يتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

ضبط 13 طن دقيق و5 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

كما واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

