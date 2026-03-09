قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إننا نشهد اختبارًا جديدًا لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط.

وأضافت أن كلمة "متقلب" هي الكلمة المناسبة تمامًا إذ الاقتصاد العالمي يواجه تيارات تغيير عميقة- في التكنولوجيا والتركيبة السكانية، وفي الجغرافيا السياسية والتجارة، وفي المناخ - بينما يتعامل أيضًا مع صدمات متتالية.

وأوضحت خلال كلمتها في ندوة وزراء المالية اليابانية، وفق بيان منشور على موقع الصندوق، أن منشآت النفط والغاز المهمة قد تضررت وتوقفت عن العمل؛ وانخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة 90%.

وأكد كريستالينا أنه في حال استمرار النزاع الجديد لفترة طويلة، فإنه سيؤثر بشكل واضح على معنويات السوق والنمو والتضخم، مما يفرض ضغوطًا جديدة على صانعي السياسات.

وأشارت إلى أن هناك حقيقتان أولًا، يمر عبر مضيق هرمز عادةً نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتجارة الغاز الطبيعي المسال ويشمل ذلك ما يقرب من نصف واردات آسيا من النفط ونحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

ثانيًا، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 50% منذ ديسمبر، في حين تواجه آسيا وأوروبا ارتفاعات حادة في أسعار الغاز.

كقاعدة عامة، يتوقع صندوق النقد أن تؤدي كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط - إذا استمرت طوال معظم هذا العام - إلى ارتفاع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس، وانخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.1-0.2%.

وأضافت أن الصندوق بصدد جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأثر المحتمل على الدول الأعضاء حيث يمكن للجميع توقع تحليل دقيق من صندوق النقد الدولي قريبًا جدًا، ضمن تقريرنا القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي.