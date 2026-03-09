إعلان

صندوق النقد: استمرار نزاع إيران سيؤثر على اقتصاديات السوق والنمو والتضخم

كتب : منال المصري

01:08 م 09/03/2026

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إننا نشهد اختبارًا جديدًا لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط.

وأضافت أن كلمة "متقلب" هي الكلمة المناسبة تمامًا إذ الاقتصاد العالمي يواجه تيارات تغيير عميقة- في التكنولوجيا والتركيبة السكانية، وفي الجغرافيا السياسية والتجارة، وفي المناخ - بينما يتعامل أيضًا مع صدمات متتالية.

وأوضحت خلال كلمتها في ندوة وزراء المالية اليابانية، وفق بيان منشور على موقع الصندوق، أن منشآت النفط والغاز المهمة قد تضررت وتوقفت عن العمل؛ وانخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة 90%.

وأكد كريستالينا أنه في حال استمرار النزاع الجديد لفترة طويلة، فإنه سيؤثر بشكل واضح على معنويات السوق والنمو والتضخم، مما يفرض ضغوطًا جديدة على صانعي السياسات.

وأشارت إلى أن هناك حقيقتان أولًا، يمر عبر مضيق هرمز عادةً نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتجارة الغاز الطبيعي المسال ويشمل ذلك ما يقرب من نصف واردات آسيا من النفط ونحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

ثانيًا، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 50% منذ ديسمبر، في حين تواجه آسيا وأوروبا ارتفاعات حادة في أسعار الغاز.

كقاعدة عامة، يتوقع صندوق النقد أن تؤدي كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط - إذا استمرت طوال معظم هذا العام - إلى ارتفاع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس، وانخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.1-0.2%.

وأضافت أن الصندوق بصدد جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأثر المحتمل على الدول الأعضاء حيث يمكن للجميع توقع تحليل دقيق من صندوق النقد الدولي قريبًا جدًا، ضمن تقريرنا القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صندوق النقد الصراع في المنطقة النمو العالمي اقتصاديات السوق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة