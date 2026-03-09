كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد أفراد الشرطة وشقيقه بالتعدي عليه وأسرته ومنعه من الخروج من منزله بالقليوبية.

مشاجرة جيرة تتحول إلى ادعاء كاذب ضد الشرطة بالقليوبية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، بالفحص تبين أن المشكو في حقه موظف بأحد البنوك ولا يمت بصلة لهيئة الشرطة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 فبراير الماضي، تبلغ لمركز شرطة الخانكة بالقليوبية من شقيق المشكو في حقه (عامل) بتضرره من صاحب الحساب وشقيقه، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح طعني إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما في التصالح، فقررت النيابة إخلاء سبيلهما.

وبسؤال صاحب الحساب، أقر بإدعائه الكاذب للنيل من المشكو في حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

