ارتفعت أسعار السمك البلطي، والدواجن، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والفول، والدقيق، والزيت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين