حملات مرورية.. ضبط 111 ألف مخالفة و41 سائقًا إيجابيين للمواد المخدرة

كتب : علاء عمران

12:32 م 09/03/2026

حملة مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111,414 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط 111 ألف مخالفة مرورية وفحص سائقي المخدرات خلال 24 ساعة

كما تم فحص 1,199 سائقًا تبين إيجابية 41 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط 623 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 158 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 22 حكمًا، مع التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مرورية مخالفة مرورية وزارة الداخلية

