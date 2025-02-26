إعلان

حريق هائل في ورشة ألعاب نارية بالجيزة.. والحصيلة مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين

02:18 م الأربعاء 26 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:

لقيت فتاة مصرعها وأُصيب 4 أشخاص آخرين، إثر اندلاع حريق هائل داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الجيزة.

وكانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغًا؛ اليوم الأربعاء، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب داخل ورشة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بعد جهود مكثفة، لكنه أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت نتيجة اشتعال مواد سريعة الالتهاب داخل الورشة، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في مختلف أرجائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع فتاة حريق الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)