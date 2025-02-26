حريق هائل في ورشة ألعاب نارية بالجيزة.. والحصيلة مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين

كتب -علاء عمران:

لقيت فتاة مصرعها وأُصيب 4 أشخاص آخرين، إثر اندلاع حريق هائل داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الجيزة.

وكانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغًا؛ اليوم الأربعاء، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب داخل ورشة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بعد جهود مكثفة، لكنه أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت نتيجة اشتعال مواد سريعة الالتهاب داخل الورشة، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في مختلف أرجائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.