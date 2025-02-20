مباحث الجيزة تكشف ملابسات جثة سوداني أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

لقي سوداني مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص -بمشاركة ضباط المباحث- تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بملاكي في الاتجاه القادم من الهرم لمحور صفط اللبن، ما أسفر عن جثة سوداني ومصاب.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة ونقلت المصاب إلى مستشفى إبمابة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.