لحظة مروعة في المطرية.. سيارة ميكروباص تدهس شخصًا والسائق يهرب

كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات حادث مصرع شخص بمنطقة المطرية في القاهرة، بعدما لقي حتفه متأثرًا بإصابات بالغة، إثر اصطدامه بسيارة ميكروباص مجهولة فر قائدها من موقع الحادث.

وكانت إحدى المستشفيات قد أبلغت قسم شرطة المطرية بوصول جثة شخص، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وسط ادعاءات بوقوع حادث تصادم. وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية تعرض للدهس أثناء عبوره الطريق، بينما فر السائق هاربًا خوفًا من الملاحقة القانونية.

وعقب إجراءات البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق المتسبب في الحادث، وهو مقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته السيارة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الحادث، مبررًا هروبه بالخوف من المساءلة القانونية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لضبط المخالفين وإنفاذ القانون.