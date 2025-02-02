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بعد إنقاذ 3 أطفال.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة فيصل

02:48 م الأحد 02 فبراير 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق الذي نشب في شقة بمنطقة كعبيش بالهرم، وذلك بعد نجاح الأهالي في إنقاذ 3 أطفال من الموت المحقق.

كما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى الشباب الذين تدخلوا لإنقاذ الأطفال.

وكان الحريق قد نشب في شقة بأحد الأبراج السكنية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بسرعة، دون أن تُسجل أي إصابات.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحريق، حيث تجري تحريات موسعة وتفريغ الكاميرات، في الوقت الذي تم فيه تحرير محضر بالواقعة.

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المعمل الجنائي حريق شقة فيصل الجيزة
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