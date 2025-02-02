فيلم أكشن في سينما الواقع.. شباب ينقذون 3 أطفال من الموت حرقًا في فيصل

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها سكان منطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة اليوم الأحد، حيث حاصرت نيران حريق هائل ثلاثة أطفال داخل شقة سكنية.

لكن شباب المنطقة، الذين لم يتجاوزوا عمر الزهور، لم ينتظروا وصول رجال الإطفاء، بل ارتدوا ثوب الشجاعة والتضحية لإنقاذ الأطفال من موت محقق.

تسلق هؤلاء الشباب سور شرفة الشقة التي تقع أسفل المنزل المحترق، ونجحوا في تسلق الجدران لإنزال الأطفال الثلاثة بأمان دون تعرضهم لأي مكروه.

للوهلة الأولى قد يظن البعض أن الأمر مجرد مشهد سينمائي، لكن بعد لحظات يدرك الجميع أنها سينما الواقع، أبطالها شباب حقيقيون لا يهابون الموت.