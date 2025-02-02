إعلان

فيلم أكشن في سينما الواقع.. شباب ينقذون 3 أطفال من الموت حرقًا في فيصل

02:01 م الأحد 02 فبراير 2025

حريق شقة بفيصل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها سكان منطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة اليوم الأحد، حيث حاصرت نيران حريق هائل ثلاثة أطفال داخل شقة سكنية.

لكن شباب المنطقة، الذين لم يتجاوزوا عمر الزهور، لم ينتظروا وصول رجال الإطفاء، بل ارتدوا ثوب الشجاعة والتضحية لإنقاذ الأطفال من موت محقق.

تسلق هؤلاء الشباب سور شرفة الشقة التي تقع أسفل المنزل المحترق، ونجحوا في تسلق الجدران لإنزال الأطفال الثلاثة بأمان دون تعرضهم لأي مكروه.

للوهلة الأولى قد يظن البعض أن الأمر مجرد مشهد سينمائي، لكن بعد لحظات يدرك الجميع أنها سينما الواقع، أبطالها شباب حقيقيون لا يهابون الموت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة الطوابق غرب الجيزة. رجال الإطفاء حريق شقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لمتهم في "أحداث البدرشين"

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة