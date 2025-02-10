في واقعة سب عفاف شعيب .. 17 فبراير الحكم على المخرج محمد سامي

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بالشيخ زايد بالجيزة، حجز جلسة محاكمة المخرج محمد سامي في واقعة اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب إلى جلسة 17 فبراير الجاري للحكم في الدعوى.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

النيابة العامة أسندت للمخرج محمد سامي، في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، وجهت للمخرج محمد سامي أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.